Конвой "Женского движения Единой России" прибыл в Макеевку с гуманитарным грузом

Фото: moscow.er.ru

Участники 25-го гуманитарного конвоя столичного отделения "Единой России" прибыли в Макеевку – город-спутник Донецка. Там волонтеры "Женского движения" передали 20 тонн гуманитарных грузов и медикаментов, которые предназначаются военным госпиталям Донецкой Народной Республики. Об этом рассказала участница команды Сергея Собянин, зампредседателя Совета Федерации, председатель общественного совета "Женского движения Единой России" в Москве Инна Святенко.

"Пока наши солдаты и офицеры ведут бои на передовой, за их спиной не менее героическую борьбу за жизни раненых ведут военные медики", – отметила зампред СФ.

В настоящее время в ДНР работают стационарные, мобильные и полевые военные госпитали, напомнила она. При этом крайне важно, чтобы медики всегда имели доступ к необходимым медикаментам, перевязочным материалам и санитарным средствам. По словам Святенко, все это жители столицы и бизнес-мены Москвы собрали и направили в республику с гуманитарным конвоем.

В ДНР прибыла целая фура мебели и медицинского оборудования. В ее сборе принимали участие жители Южного Бутова и исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Тамара Лисицына. Она наладила работу местного волонтерского центра с самого начала спецоперации. Нередко Лисицына и сама принимает участие в передаче помощи на передовую.

В ближайшее время лекарства и оборудование распределят по всем медицинским подразделениям. Ответственность за этот процесс возьмет на себя координатор сбора гуманитарной помощи и давний друг команды "Женского движения" Москвы – волонтер команды "СВОи", мать четверых участников спецоперации Татьяна Ходыч.

В свою очередь, координатор московского "Женского движения Единой России", замруководителя исполкома Московского городского реготделения "Единой России" Ирина Елиферова рассказала, что, помимо Макеевки и Донецка, гуманитарный конвой уже доставил груз на территорию Курской области. Это было сделано при поддержке подшефной партии 1-й ДРШИр "Волки". Следующими в маршруте значатся Запорожская и Херсонская области.

Москвичи помогли собрать несколько автомобилей с гуманитарной помощью. Участники команды мэра работали над организацией оперативного сбора помощи в подконтрольных им округах, отметила Елиферова.

Координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов, который принял участие в данной поездке в качестве волонтера, привез от жителей Южного округа столицы консервы, которые будут переданы бойцам спецоперации.

В свою очередь члены 1-й ДРШБр "Волки", которые проводят операции на соледарском направлении, рассказали, что ждали прибытия "Женского движения", поскольку его участники всегда привозят им адресные посылки.

"Для нас каждый визит московских волонтеров – это теплый привет из дома. Спасибо, что переживаете за нас. Это придает сил двигаться вперед", – поделились офицеры бригады.

В сентябре в Москве состоятся выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее член общественного совета ЗАО Родион Газманов встретился с Елиферовой, чтобы подвести итоги проекта "Русские книги для Новороссии". Газманов также передал организации партию книг, которая была собрана общественным советом ЗАО. К ней были приложены товары первой необходимости, техника и продукты питания.