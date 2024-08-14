Газманов встретился с координатором "Женского движения Единой России"

Фото: Александра Денисова

Член общественного совета ЗАО Родион Газманов и координатор Московского отделения "Женского движения Единой России", член генерального совета партии Ирина Елиферова встретились, чтобы подвести итоги проекта "Русские книги для Новороссии".

Жители Западного округа Москвы, принимавшие в нем участие, собрали свыше 8 тысяч книг для библиотек, которые работают в новых регионах России. Гуманитарный конвой "Женского движения ЕР" доставил часть из них в Херсонскую область.

Газманов также передал организации партию книг, которая была собрана общественным советом ЗАО. К ней были приложены товары первой необходимости, техника и продукты питания. Их направят в Донбасс в ближайшие дни.

Вместе с тем Газманов рассказал об акции общественного совета ЗАО, которая была организована для сбора школьных принадлежностей детям из Новороссии. Елиферова, в свою очередь, подтвердила, что окажет помощь в их доставке в Донбасс к 1 сентября, а также займется распределением гуманитарного груза среди нуждающихся.

Столичное отделение "Женского движения Единой России" занимается курированием сбора гуманитарных конвоев, которые отправляются в зону спецоперации и новые регионы. В настоящий период организация собирает и отправляет благотворительную помощь для населения Курской области.

Кроме того, Газманов собирается посетить центр временного пребывания в Коломне. Его визит состоится после 19 августа. Там расположились эвакуированные жители Курска, среди которых много детей.

"Волонтерские объединения Москвы, в том числе и те, что входят в наш общественный совет Западного округа, активно включаются в работу по помощи жителям Курска. <...> Важно, что при этом постоянная работа по организации гуманитарных конвоев в поддержку наших бойцов в зоне СВО и жителей новых регионов продолжается в прежнем режиме", – обратил внимание Газманов.

Ранее он посетил единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, где встретился с москвичами, которые приняли решение о поступлении на контрактную службу. В конце визита Газманов исполнил для посетителей пункта несколько своих песен.

