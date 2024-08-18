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18 августа, 16:15

Политика

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении больше 30 единиц бронетехники

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Группировка "Север" за сутки отразила атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии военные выявляют и уничтожают в лесах диверсионные группы противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории. За сутки потери украинской армии в Курской области составили свыше 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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