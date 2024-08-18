ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

Группировка "Север" за сутки отразила атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии военные выявляют и уничтожают в лесах диверсионные группы противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории. За сутки потери украинской армии в Курской области составили свыше 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков.

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