Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 18:00

Политика

Министр правительства Москвы Черемин рассказал, какие страны хотят сотрудничать с городом

Министр правительства Москвы Черемин рассказал, какие страны хотят сотрудничать с городом

Министр правительства Москвы Сергей Черемин рассказал о сотрудничестве с Китаем

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С 27 по 28 августа в Москве пройдет Международный муниципальный форум БРИКС. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Персидского залива заинтересованы в сотрудничестве с Москвой.

Кроме того, Черемин заявил, что приглашения на форум приняли практически все крупнейшие активные партнеры Москвы. Ожидается, что количество официальных делегаций составит более 50.

Большое интервью с Сергеем Череминым выйдет в пятницу, 16 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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