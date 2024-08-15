Минобороны РФ показало кадры допроса военных ВСУ, взятых в плен в Курской области

Минобороны России показало кадры допроса военных ВС Украины, взятых в плен в Курской области. Украинские боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады были захвачены близ села Малая Локня. По их словам, после захода на территории области они продержались два часа и попали в плен.

Известно, что за сутки в Курской области уничтожены 37 танков и 32 бронетранспортера ВСУ. Кроме того, российские подразделения зачистили Мартыновку, восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец.

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