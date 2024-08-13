Московский зоопарк показал, как панда Катюша играет с погремушками. При этом она совсем не переживает, если они падают, потому что сотрудники зоосада помогают ей вернуть их.

Скоро самая популярная панда России будет праздновать свой день рождения. Приуроченные к этому меропрития будут длиться несколько дней. Праздничную программу подготовили и в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

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