Число пострадавших при столкновении автобуса и большегруза под Волгоградом выросло до 20

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Число пострадавших в столкновении автобуса и большегруза под Волгоградом увеличилось до 20 человек. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Среди раненых – шестеро детей. Пострадавших доставили в Михайловскую центральную районную больницу, где они получают всю необходимую медпомощь.

Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области.

"Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего", – сказал он.

Водители пассажирского автобуса и большегруза, столкнувшихся в Волгоградской области утром 7 августа, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Речь идет о втором водителе автобуса, которому 38 лет, и 32-летнем водителе автомобиля Iveco. Первый водитель автобуса скончался на месте.

ДТП произошло на автодороге Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области. Водитель автобуса 1986 года рождения двигался с Астрахани в Москву. Выехав на встречку, он столкнулся с автомобилем Iveco.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП. Также Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Волгоградской области организовал процессуальную проверку.

