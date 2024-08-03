Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом, который опрокинулся в кювет в Красноярском крае, возросло до 25, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Среди обратившихся за помощью граждан оказались трое детей. При этом госпитализация не понадобилась никому из постравших, медики направили всех на амбулаторное наблюдение.

О ДТП с туристическим автобусом стало известно 3 августа. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.

Предварительно, инцидент произошел, когда автобус направлялся со стороны поселка Маганск в поселок Береть. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся.

Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовал процессуальную проверку по факту произошедшего.