Автобус съехал в кювет на трассе в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Автобус с туристами съехал в кювет на трассе в Красноярском крае, в результате чего пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

"Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 10 человек", – подчеркнуло ведомство.

Предварительно, инцидент произошел, когда автобус направлялся со стороны поселка Маганск в поселок Береть. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

На момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, в том числе дети в возрасте 9 и 14 лет. Пострадавших доставили в медучреждения.

"Степень тяжести причиненного вреда здоровью людей устанавливается", – уточняется в сообщении.

Ранее в приморском крае произошла авария с участием машины Suzuki и автобуса Daewoo. Предварительно, девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто.

