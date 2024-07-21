Три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового авто в Приморье

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Авария с участием автомобиля Suzuki и автобуса Daewoo произошла в Приморском крае. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

Столкновение машин произошло на 82-м километре трассы Артем – Находка – порт Восточный. Предварительно, девушка за рулем Suzuki не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров.

Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло ранее в Волгограде. В результате произошедшего различные травмы получили шесть человек, двое из которых несовершеннолетние.

Еще одна авария произошла до этого в Гатчинском районе Ленинградской области, где столкнулись электропоезд "Ласточка" и легковой автомобиль Renault. При ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.