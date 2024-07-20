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Несколько автомобилей столкнулись на Русаковской эстакаде по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), передает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и выясняют все обстоятельства. При этом информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии движение на участке затруднено. Горожан призвали выбирать пути объезда.

Накануне в результате ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек. Водитель автомобиля "Рено" наехал на стоящую машину "Хавал", а также допустил столкновение с мотоциклом. В результате водитель "Хавала" скончался на месте от полученных травм.

До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 километра.