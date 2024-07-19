Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Полбина, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась в 17:00. Водитель автомобиля "Рено" наехал на стоящую машину "Хавал", а также допустил столкновение с мотоциклом. В результате водитель "Хавала" скончался на месте от полученных травм.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, из-за аварии движение в сторону Каширского шоссе затруднено, предупредили в пресс-службе Дептранса. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее на 88-м километре МКАД столкнулись два автомобиля. В районе столкновения автомобилей три из пяти полос были перекрыты.

Еще одно ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 километра.