Автомобиль загорелся после ДТП на улице Перерве в Москве

На улице Перерве в Москве столкнулись два грузовых автомобиля и мотоцикл, в результате чего одна из машин загорелась. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, сейчас движение по Донецкой улице разрешено только общественному транспорту.

Ранее шесть человек, двое из которых несовершеннолетние, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Волгограде. Авария произошла в Кировском районе на Лазоревой улице около 15:40 по московскому времени. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

До этого две машины столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Марьиной Рощи. Инцидент произошел на улице Сущевский Вал в районе дома 9. На месте работали оперативные службы города.

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