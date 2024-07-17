17 июля, 21:14Происшествия
Автомобиль загорелся после ДТП на улице Перерве в Москве
По данным департамента, сейчас движение по Донецкой улице разрешено только общественному транспорту.
Ранее шесть человек, двое из которых несовершеннолетние, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Волгограде. Авария произошла в Кировском районе на Лазоревой улице около 15:40 по московскому времени. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.
До этого две машины столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Марьиной Рощи. Инцидент произошел на улице Сущевский Вал в районе дома 9. На месте работали оперативные службы города.
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