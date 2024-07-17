Четыре человека погибли при столкновении "Ласточки" с машиной в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Четыре человека, в том числе двое детей, скончались из-за столкновения электропоезда "Ласточка" и легкового автомобиля "Рено" в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП случилось на железнодорожном переезде станции Дивенская в 14:40 по московскому времени. Движение по железной дороге остановлено из-за стоящего электропоезда.

Между тем на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД) отметили, что пострадавших среди пассажиров и бригады поезда при столкновении на перегоне Строганово – Мшинская нет.

В ОЖД добавили, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В свою очередь, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железной дороге. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации транспорта и при наличии оснований примет меры, уточнили в телеграм-канале ведомства.

Ранее три человека погибли при столкновении автомобиля и пассажирского автобуса в Звениговском районе Марий Эл. ДТП произошло днем 14 июня на 19–20-м километре федеральной автодороги "Вятка". По предварительным данным, шесть человек получили травмы разной степени тяжести.