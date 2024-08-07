ГАИ: столкнувшийся с грузовиком под Волгоградом автобус выехал на встречку

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Причиной крупного ДТП в Волгоградской области стал выезд автобуса на встречную полосу движения, сообщил ТАСС начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Михайловке Алексей Семенов.

Он уточнил, что это предварительные данные. Ранним утром водитель автобуса 1986 года рождения двигался со стороны Волгограда в Москву. Выехав на встречку в Михайловском районе, он столкнулся с автомобилем IVECO.

В результате аварии погиб человек, еще 16 пострадали. Среди них – трое детей. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП. Также Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Волгоградской области организовал процессуальную проверку.

До этого ДТП с микроавтобусом произошло на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром.

В оперштабе Краснодарского края сообщили о смерти двух человек, один из которых – ребенок. Пострадали в результате аварии 14 человек. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, а в машине – 5 человек.

