Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Региональные следователи завели дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии надзорного ведомства, водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, выезжая со второстепенной дороги на трассу Р-217, не пропустил ехавший по главному пути грузовик Freightliner, с которым он столкнулся, а затем оба транспортных средства врезались в рейсовый автобус Mercedes Sprinter, двигавшийся из Ставрополя в Краснодар.

На место выехал руководитель региональной прокуратуры, который проконтролирует ход и результаты расследования дела.

При этом, как сообщили в оперштабе Краснодарского края, число пострадавших в результате аварии выросло до 14, среди них шесть детей. Погибли два человека, в том числе ребенок.

В больницы доставлены 11 человек, а еще одному травмированному гражданину оказали помощь на месте.

"Всем обратившимся в медучреждения оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь", – сказано в сообщении.

На данный момент на месте происшествия задействованы 36 человек и 12 единиц техники, включая 12 сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю и 4 единицы техники ведомства.

ДТП произошло вечером 6 августа на 178-м километре трассы Р-217 "Кавказ". В результате, по первоначальной информации, пострадали 11 человек. При этом в оперативных службах уточнили, что из 11 человек, получивших травмы, числятся пятеро детей, которые пострадали.

Всего в микроавтобусе находились 17 человек, а в машине – пять человек. При этом движение в связи с этим происшествием на трассе не блокировалось.

