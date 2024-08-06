11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

11 человек получили травмы и еще двое погибли в результате ДТП с микроавтобусом под Армавиром на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, добавив, что личности всех сейчас устанавливаются.

ДТП произошло на 178-м километре трассы Р-217 "Кавказ". Грузовой и легковой автомобили столкнулись друг с другом, а после в них врезался и микроавтобус Mercedes. По информации ведомства, в последнем транспортном средстве находились 17 человек, а в машине – пять человек.

При этом движение в связи с этим происшествием на трассе не блокировалось. Сейчас на месте аварии работают 31 сотрудник и 10 единиц техники.

При этом ТАСС в оперативных службах уточнили, что в результате ДТП среди 11 пострадавших числятся пятеро детей, которые получили травмы, а один ребенок скончался. Также источник добавил, что двое погибших – ребенок и взрослый – находились в момент аварии в машине.

Недавно водитель туристического автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, а затем перевернулся, когда направлялся из поселка Маганск в населенный пункт Береть 3 августа. Изначально сообщалось о 10 пострадавших, однако позже их число выросло до 25. При этом госпитализация не понадобилась никому, медики направили всех на амбулаторное наблюдение.

Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовал процессуальную проверку по факту произошедшего.

