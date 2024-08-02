Собянин: с начала года Московский зоопарк спас около 100 животных

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 100 животных, среди которых есть редкие и вымирающие виды, спас Московский зоопарк с начала года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В зоопарк некоторые обитатели попадают с травмами или в ослабленном состоянии. Так, в свое время там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, которых спасли от истощения, амурский тигр Тихон – он вышел к людям из-за сокращения кормовой базы, дальневосточный леопард Эльбрус, сбитый машиной", – написал мэр столицы.

Также в Центр реабилитации рукокрылых регулярно приносят летучих мышей. С осени прошлого года их было спасено более 600.

Вместе с тем зоосад занимается и сохранением редких видов животных. В мае в Центр воспроизводства прибыли два рыбных филина, пар которых в РФ всего 300–400. Сотрудники будут заниматься созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц.

Ежегодно в Центре рождаются джейраны, а недавно в зоопарке на свет появился первый детеныш из крымской популяции леопардового полоза, которая является самой редкой в мире, рассказал градоначальник.

"Чтобы сохранить многообразие фауны России, Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных", – добавил он.

Ранее на "Земле леопарда" отметили стабилизацию численности амурских тигров. По мнению специалистов, популяция достигла емкости среды обитания и замедлила темпы роста. Актуальные показатели близки к максимальным, а дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов.

