Считавшийся исчезнувшим краснокнижный манул попал в фотоловушку в Хакасии

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В Хакасском заповеднике нашли считавшегося исчезнувшим в республике краснокнижного манула. Об этом рассказал директор государственного природного биосферного заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

"Мы совершенно точно, в третий раз, подтвердили существование у нас кота манула в Республике Хакасия, который ранее считался исчезнувшим", – приводит слова Непомнящего РИА Новости.

Манула зафиксировала фотоловушка на территории заказника "Позарым". По словам директора, заповедник планирует добиться того, чтобы внести изменения в Красную книгу республики об изменении статуса с "вероятно исчезнувшего" вида на "крайне редкий".

Непомнящий также отметил роль природоохранной работы, в результате которой жить манулу стало спокойно, так как работает режим охраны и увеличивается кормовая база.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей из Московского зоопарка похудел. Его вес опустился до 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше его зимнего веса – 6,7 килограмма.

По графику с конца лета Тимофея начинают кормить больше, чем в летний сезон. При этом в стандартном рационе хищника обычно присутствуют перепелки и крысы. Худеть манул обычно начинает примерно в феврале.