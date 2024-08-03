Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве обнаружили тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске. Его передадут в столичный Центр реабилитации диких животных, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Ведомство уточнило, что детеныша заметили жители района Раменки в продуктовом магазине. После этого они сообщили о малыше в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.

"Некоторое время понадобилось чтобы установить "хозяина" тигренка. Когда он в очередной раз перевозил тигренка – был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", – говорится в сообщении.

Как указала прокуратура, в ближайшее время специалисты Центра реабилитации обследуют тигренка.

Ранее краснокнижного тигренка заметили на трассе в Хабаровском крае. Специалисты предупредили, что гражданам не следует самим отлавливать животных. Так, по их словам, если бы рядом оказалась тигрица, все могло бы закончиться трагедией. Кроме того, за самовольный отлов в России предусмотрено административное наказание, напомнили в Минприроды.

Летом прошлого года истощенный амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

