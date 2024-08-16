Авиация РФ нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оперативно-тактическая авиация РФ нанесла удар по резервам украинских войск, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами были ликвидированы три пусковые установки американской РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.

15 августа ВС РФ уничтожили колонну из 15 украинских топливозаправщиков, нанеся удар ракетным комплексом "Искандер-М". Ее устранили в районе населенного пункта Лубны Сумской области.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики.

Также российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Великобритании.

