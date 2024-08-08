08 августа, 13:39Политика
ВС РФ уничтожили первый британский бронетранспортер Spartan в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Британии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, уничтожить данную технику удалось подразделению группировки войск "Центр".
Ранее подразделения российской группировки войск "Север" впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в зоне спецоперации.
Кроме того, расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава. Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.
"Искандеры-М" поразили семь украинских Су-27 на аэродроме Миргород