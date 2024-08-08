ВС РФ уничтожили первый британский бронетранспортер Spartan в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Британии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, уничтожить данную технику удалось подразделению группировки войск "Центр".

Ранее подразделения российской группировки войск "Север" впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в зоне спецоперации.

Кроме того, расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава. Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.

