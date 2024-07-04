NI: потеря РСЗО MLRS стала серьезным ударом для украинской армии

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли серьезный удар по украинской артиллерии, уничтожив американскую РСЗО MLRS. Об этом сообщает журнал Nationa Interest.

Войска РФ уничтожили РСЗО MLRS ударом ракетного комплекса "Искандер" в районе Шевченково. По информации Минобороны, операторы БПЛА вскрыли позицию пусковой установки и проследили за ней до ангара с военной техникой. После этого здание поразила ракета ОТРК "Искандер-М".

Как отмечают авторы американского журнала, ВСУ тем самым потеряли важную систему вооружения. Так, система M270 представляет большую важность для украинских войск из-за высокой дальности и мобильности.

Ранее подразделения российской группировки войск "Север" впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в зоне спецоперации.

Кроме того, расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава. Также были уничтожены автомобили инженерной авиационной службы.