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03 июля, 12:52

Политика

Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ у Новороссийска

видео: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны РФ показали кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новороссийска.

На видео замтено, как российские войска Новороссийской военно-морской базы отражают атаку и уничтожают украинские катера, следовавшие в сторону города.

ВСУ предприняли атаку ночью 3 июля, жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах, а также не публиковать фото и видео работы по отражению нападения.

В результате дежурным огневым средствам удалось ликвидировать два безэкипажных катера ВСУ. При этом морской порт города на этом фоне работает штатно, судоходство не нарушено и никакие объекты не пострадали.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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