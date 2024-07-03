03 июля, 12:52Политика
Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ у Новороссийска
На видео замтено, как российские войска Новороссийской военно-морской базы отражают атаку и уничтожают украинские катера, следовавшие в сторону города.
ВСУ предприняли атаку ночью 3 июля, жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах, а также не публиковать фото и видео работы по отражению нападения.
В результате дежурным огневым средствам удалось ликвидировать два безэкипажных катера ВСУ. При этом морской порт города на этом фоне работает штатно, судоходство не нарушено и никакие объекты не пострадали.
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