Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ у Новороссийска

В Минобороны РФ показали кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новороссийска.

На видео замтено, как российские войска Новороссийской военно-морской базы отражают атаку и уничтожают украинские катера, следовавшие в сторону города.

ВСУ предприняли атаку ночью 3 июля, жителей призвали сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах, а также не публиковать фото и видео работы по отражению нападения.

В результате дежурным огневым средствам удалось ликвидировать два безэкипажных катера ВСУ. При этом морской порт города на этом фоне работает штатно, судоходство не нарушено и никакие объекты не пострадали.

