Фото: Министерство обороны РФ

Взятие под контроль микрорайона Нового в Часовом Яре является серьезным тактическим успехом ВС РФ, который говорит о проломе обороны ВСУ и открывает возможности для дальнейшего освобождения города. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина пишет РИА Новости.

Он отметил, что российские войска вели серьезные бои за этот участок в восточной части Часова Яра. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец, подчеркнул Гагин.

Вооруженные силы России полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике 3 июля. В результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.

Незадолго до этого войска РФ также освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Степовую Новоселовку в результате успешных действий освободила группировка войск "Запад", а Новопокровское – "Центр".