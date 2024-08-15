Ударом "Искандера" в Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили колонну из 15 украинских топливозаправщиков, нанеся удар ракетным комплексом "Искандер-М", сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Колонну уничтожили в районе населенного пункта Лубны Сумской области.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Британии. Также российский расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава.

