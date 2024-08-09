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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период с 3 по 9 августа составили около 13 925 военных, сообщает Минобороны РФ.

За прошедшую неделю российская группировка "Север" довела число потерь ВСУ до 945 на курском направлении и до 1 650 на харьковском направлении. Кроме того, группировки Вооруженных сил РФ (ВС РФ) "Запад", "Юг" и "Центр" нанесли потери на 3 260, 4 240 и 2 520 военных соответственно.

Также противник потерял 760 и 550 человек в районах действия группировок "Восток" и "Днепр" ВС РФ соответственно.

За истекший период российские войска уничтожили 5 истребителей ВСУ, три боевые машины РСЗО Vampire, две установки ЗРК С-125 и 668 беспилотников. Также ВС РФ за неделю освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.

