ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских военных на Кинбурнскую косу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России предотвратили попытку диверсионно-разведывательной группы спецопераций ВМС Украины высадиться на Кинбурнскую косу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, около 16 боевиков попытались высадиться на Кинбурнскую косу, подъехав к побережью на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки. В результате украинская ДРГ понесла первые потери еще в пределах берега, когда подорвалась на минных полях. Остальные же, как уточняет министерство, были ликвидированы огнем из стрелкового оружия.

Таким образом, потери Вооруженных сил Украины составили 12 человек, а лодки диверсантов были ликвидированы огнем артиллерии и противотанковой управляемой ракетой.

Российские военнослужащие ранним утром 9 августа отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что, по предварительным данным, были уничтожены два беспилотных катера.

Кроме того, над акваторией Черного моря была сбита противокорабельная ракета "Нептун" ВСУ. Развожаев предупредил об опасности применения БПЛА со стороны ВСУ и подчеркнул, что ракета была уничтожена на значительном отдалении от берега.

