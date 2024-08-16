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Провальная попытка нападения украинских подразделений на Белгородскую область повлекла за собой гибель многих украинских боевиков. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

По их словам, российский регион был готов к угрозам нападения, поскольку он был укреплен противотанковыми заграждениями и заминирован. Кроме того, украинские силы сразу же подверглись интенсивным обстрелам артиллерии, беспилотников и авиации.

Украинский военный с позывным Хакер рассказал, что практически все выжившие боевики ВСУ были тяжело ранены или контужены. Как отмечает газета, ужасные для ВСУ бои резко контрастировали с "почти праздничным настроением украинских чиновников".

15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате атак со стороны ВСУ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие.

Из-за активности украинских формирований местные власти начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.

С 10 августа в Белгородской области наряду с Курской и Брянской действует режим контртеррористической операции (КТО).