Вакцина для профилактики оспы обезьян доступна в Центре "Вектор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцина "ОртопоксВак", подходящая для профилактики оспы обезьян, есть в наличии в Центре "Вектор", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вакцина четвертого поколения, являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня, была зарегистрирована в 2022 году. Ее можно применять для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, в число которых и входит оспа обезьян.

Ее разработка стартовала еще в 2009 году и прошла все необходимые этапы. Кроме того, для профилактики оспы обезьян в России также есть ПЦР-системы для диагностики вируса и противооспенный препарат "Антипоксвир".

Ранее ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. В связи с этим организация уже разработала региональный план, который требует первоначальные 15 миллионов долларов.

Однако Роспотребнадзор исключил угрозу распространения оспы обезьян в РФ. В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным количеством современных тест-систем, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус и могут использоваться во внелабораторных условиях.

