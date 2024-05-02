AP: ученые выявили более 240 заражений новым штаммом оспы обезьян в ДР Конго

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Ученые, предположительно, выявили свыше 240 заражений более смертоносным штаммом оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на исследователей.

"У нас новая фаза оспы обезьян", – указал доктор Пласида Мбала-Кингебени.

По данным исследователей, новый штамм мог стать причиной гибели как минимум трех человек в шахтерском городе Камитуга на востоке Конго. По данным журналистов, в населенном пункте живет множество временных поселенцев, которые потом уезжают в разные районы Африки и за ее пределы.

Ранее два случая заболевания оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге. Это произошло в январе 2024 года. Заболевшими оказались двое туристов, которые прибыли из Китая.

Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что биологи Пентагона проводят исследование по потенциальному применению вируса оспы обезьян в качестве биологического оружия.

