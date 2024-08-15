Роспотребнадзор исключил угрозу распространения оспы обезьян в РФ

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Угроза распространения оспы обезьян в России отсутствует. В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным количеством современных тест-систем, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях.

Роспотребнадзор также подготовил предложения об оказании содействия и помощи в подготовке специалистов странам Африки, которые затронула эпидемия данного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По даннным организации, в прошлом году число случаев заражения оспой обезьян значительно увеличилось, а в этом году оно превысило прошлогодний показатель – более 14 тысяч случаев, из них 524 – смертельных.

Стремительное распространение новой разновидности оспы обезьян наблюдается в восточной части ДР Конго, а также в соседних странах.