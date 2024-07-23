В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с холерой в Херсонской области под контролем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуация с холерой на территории Херсонской области находится под контролем, заявила в беседе с РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в настоящее время уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории региона фиксируется на отметке, которая лишь немного превышает фоновые значения.

"Контролируем все риски", – подчеркнула Попова.

Она также отметила, что в этих целях в область было решено направить специалистов нескольких научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора.

Ранее подполье Херсона заявило о госпитализации около 100 заболевших холерой и гибели не менее 12 человек от этого заболевания.

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения данных о вспышке холеры на территории региона. После этого было принято решение об усилении контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях РФ.

Спустя некоторое время представители Роспотребнадзора заявили, что в течение 2024 года в новых российских регионах не было обнаружено ни одного случая заражения. В ведомстве также отметили, что уделяют особое внимание мониторингу ситуации на юге страны, в том числе в новых субъектах.

