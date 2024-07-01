Роспотребнадзор не обнаружил случаев заболевания холерой в новых регионах РФ

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Случаев заболевания холерой в новых регионах РФ в текущем году пока не обнаружили. Эпидемиологически значимых патогенов в воде не нашли, сообщает Роспотребнадзор.

"Особое внимание уделяется мониторингу ситуации на юге нашей страны, в том числе в новых субъектах РФ. Высокотехнологичные лаборатории Роспотребнадзора усилены специализированными противоэпидемическими бригадами", – цитирует надзорное ведомство РИА Новости.

Также специалисты увеличили число мониторинговых точек исследования воды и кратность отбора проб. В регионах установили алгоритм работы и составили перечень необходимых профилактических и противоэпидемических мер. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находятся на постоянном контроле.

В свою очередь, администрация Мариуполя заявила об обнаружении холероподобного вибриона в водоемах в черте города. Однако он не является холерой, а относится к кишечной инфекции.

"В зоне риска – река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода", – говорится в телеграм-канале администрации.

Ранее сообщалось о госпитализации около 100 заболевших холерой и не менее 12 скончавшихся от этой болезни в Херсоне. Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсонской области. Тогда же был усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

