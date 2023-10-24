В ВОЗ предупредили о растущем риске распространения холеры

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Крупные вспышки холеры в 2023 году произошли в девяти странах, что стало самым высоким показателем более чем за десятилетие. На фоне этого в мире растет риск распространения заболевания, сообщил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

"Холера продолжает представлять растущий риск для общественного здравоохранения во всем мире. В этом году девять стран сообщили о крупных вспышках <...>, что является самым большим числом более чем за десятилетие", – цитирует его ТАСС.

По его словам, число заболевших в 2022 году в два раза превысило показатели 2021 года. Данные по 2023 году, отметил Барбоза, будут хуже.

Риску заболевания холерой, по информации ВОЗ, подвержен по меньшей мере один миллиард человек. С начала 2023 года число случаев заражения превысило 582 тысячи, 4,5 тысячи человек скончались от заболевания.

Барбоза также добавил, что в условиях растущих рисков потребность в вакцинах от холеры превышает имеющиеся запасы. До 2025 года в ВОЗ не ожидают существенного увеличения производства вакцин.

До этого вспышку холеры зафиксировали на северо-западе Эфиопии. Инфекцию обнаружили в трех районах штата Бенишангул-Гумуз. Число заболевших превышало 130 человек.



ВОЗ сообщила о высоком риске распространения холеры в мире