На Украине спустя два года ликвидировали вспышку полиомиелита

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На Украине официально ликвидировали вспышку полиомиелита, зафиксированную еще в октябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита в ходе ежегодной встречи 8 сентября 2023 года подтвердила ликвидацию вспышки болезни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба с распространением заболевания была осложнена массовым перемещением населения в последние годы, а также разрушением медицинской инфраструктуры и нарушениями логистики.

В ВОЗ напомнили, что первый случай полиомиелита на Украине был зафиксирован у ребенка в октябре 2021 года. Уже в декабре того же года специалисты выявили еще один случай. Позже тесты подтвердили инфекцию еще у 19 человек, контактировавших со вторым ребенком.

Ранее на северо-западе Эфиопии зафиксировали вспышку холеры. Инфекцию выявили у 131 человека в трех районах штата Бенишангул, девять из них скончались.

