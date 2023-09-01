ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире

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С 31 июля по 27 августа в мире выявили свыше 1,4 миллиона человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Умерли от COVID-19 более 1,8 тысячи пациентов, пишет ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Количество случаев инфицирования увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями, а число смертей сократилось на 50%, уточнили в ВОЗ. По данным организации, в общей сложности было зафиксировано 1 412 250 случаев.

Рост заболеваемости на 113% был выявлен в Восточном Средиземноморье. Она также увеличилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 52%) и Европе (на 39%). Рост смертности зарегистрировали в Восточном Средиземноморье (на 33%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%).

Больше всего инфицированных за четыре недели зафиксировали в Республике Корея – 1 296 710 человек. За ней расположились такие страны, как Италия (26 998), Великобритания (26 264), Австралия (20 628) и Сингапур (20 432). В Южной Корее вместе с этим выявили больше всего погибших в период с 31 июля по 27 августа – 596 человек. После нее идут Италия (192), Россия (158), Австралия (145) и Китай (135).

До этого ВОЗ представила статистику, согласно которой с 24 июля по 20 августа в мире зафиксировали около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 суток.

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