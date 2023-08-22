Первые два случая нового варианта коронавируса "Эрис" выявлены в Египте

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Первые два случая нового варианта коронавируса "Эрис" выявили на территории Египта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

"Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", – отмечается в сообщении ведомства.

По данным египетского министерства здравоохранения, в обоих случаях медики наблюдают легкие симптомы COVID-19. Отмечается, что пациенты уже выздоравливают.

Ранее доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ожидать вспышки из-за нового EG.5 "Омикрон"-штамма коронавируса не стоит.

Он напомнил, что "Омикрон" является мягким подвариантом. Вместе с этим, продолжил врач, в мире сформировался мощнейший коллективный иммунитет.

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