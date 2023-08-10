Штамм коронавируса "Эрис" не получил широкого распространения в РФ – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Штамм COVID-19 "Эрис" не получил широкого распространения в РФ, с апреля по август 2023 года в стране выявили 17 случаев этого подварианта, передает сайт Роспотребнадзора.

Носители этого подвида впервые были обнаружены в России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Риски осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, связанные с его распространением, существуют, заявили в ведомстве.

ВОЗ добавила штамм "Эрис" в список вариантов под наблюдением. В мире первые образцы датируются от 17 февраля 2023 года.

"По данным ВОЗ, частота выявления EG.5 в мире выросла с 6,2 до 11,6%. Вариант EG.5 ("Эрис") демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами-предшественниками XBB (такими как XBB. 1.5. "Кракен", XBB. 1.16. "Арктур")", – говорится в сообщении.

Распространение "Эриса" стали выявлять в Китае, США, Великобритании, а также в некоторых европейских странах и Азии. На данный момент новый подвариант зафиксировали в 51 государстве. В ВОЗ уточнили, что специалисты не заметили изменений, связанных с тяжестью заболевания. Симптомы такие же, как и у предыдущих штаммов. При этом, добавили в Роспотребнадзоре, "Эрис" может лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

Ранее индийский консорциум по геномике коронавируса сообщил, что в государстве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Подвид EG.5.1 происходит от "Омикрона". Бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов Анураг Агравал рассказал, что периодический рост случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета.

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