Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 5,9%

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В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на 5,9% за неделю. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 2,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,9%", – говорится в сообщении.

Рост числа случаев заражения произошел в 31 регионе РФ, в частности, в 11 субъектах более чем в среднем по стране.

Всего за неделю с COVID-19 в РФ госпитализировали 1 049 человек, что на 5,5 меньше, чем семью днями ранее. Увеличение числа госпитализаций зафиксировали в 22 регионах страны.

Выздоровели от коронавируса за неделю 5 412 человек, что на 9,6% больше, чем семью днями ранее. Умерли от COVID-19 за аналогичный период 40 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью в стране ожидается новый подъем заболеваемости COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями осенью происходит ежегодно.

Между тем ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ заявили о готовности создать интраназальную вакцину от COVID-19 для детей младше шести лет. Речь шла о вакцине, которую можно было бы вводить через нос в виде капель.



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