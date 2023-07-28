Интраназальную вакцину от COVID-19 для детей младше шести лет могут создать в РФ

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Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ готовы создать интраназальную вакцину от COVID-19 для детей в возрасте до шести лет. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Если будет минимальное финансирование, то будет сделана интраназальная вакцина на основе вакцины "Спутник V", которая охватит группу детишек от 6 лет и ниже", – цитирует его ТАСС.

Речь идет о вакцине, которую можно было бы вводить через нос в виде капель. По словам Гинцбурга, подобная форма вакцинации не предусматривает побочных эффектов.

Ранее Гинцбург заявил, что в России приняли решение об обновлении вакцины от коронавируса. Сейчас же, по его словам, необходимо решить вопрос с финансированием.



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