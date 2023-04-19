Подвариант коронавируса "Арктур" выявили у трех пациентов из Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Новый подвариант коронавируса "Арктур" обнаружили в трех образцах москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимира Гущина.

"Сотрудниками НИЦ в тесном сотрудничестве с департаментом здравоохранения города Москвы в трех образцах от пациентов из Москвы был выявлен генетический вариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16 и получивший название Arcturus/ "Арктур", – говорится в сообщении.

Врач инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов заявил, что причин для беспокойства в связи с выявлением нового штамма нет. Вирус хоть и стал заразнее, но потерял свою силу. Об этом сообщает радио КП.

Он объяснил, что "Арктур" – это один из подвидов "Омикрона". Заболевание вызывает у людей сильное покраснение глаз, которое сопровождается зудом и может привести к конъюнктивиту. Заболеть им могут как взрослые, так и дети.

Врач подчеркнул, что вирус стал более заразным, но само заболевание протекает намного легче.

"Это легкая форма, не требующая, как правило, госпитализации, потому что тяжелая форма заболевания – это неуправляемое снижение сатурации кислорода, это поражение легочной ткани, когда человек уже не может дышать без аппарата ИВЛ", – сказал специалист.

Ранее Роспотребнадзор заявил о выявлении случаев заражения коронавирусом "Арктур" в РФ. В ведомстве добавили, что субвариант изначально был выявлен в Индии. Там также подчеркнули, что какие-либо ограничения на территории страны вводиться не будут.

