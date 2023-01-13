Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от COVID-19 для защиты от "Кракена"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над созданием новой вакцины против коронавируса, которая обеспечит защиту от новых штаммов, в том числе от "Кракена". Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 "Кракен", – приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что несмотря на то, что неизвестно, как быстро будет распространяться "Кракен", вакцину необходимо сделать быстро.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал "Кракен" самым заразным вариантом за всю историю пандемии. По его словам, комбинация изменений наделила вирус свойством частично избегать антитела.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее утверждала, что "Кракен" не является более тяжелым или смертельным. По ее словам, эти данные были предоставлены учеными из стран, где "Кракен" распространяется наиболее активно.

12 января в России былзафиксирован первый случай заражения "Кракеном". Первой в стране пациенткой с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы, не выезжавшая в последнее время за границу.

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