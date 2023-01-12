В РФ не будут вводить ограничения из-за выявления варианта коронавируса "Кракен"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не планируется вводить какие-либо ограничения из-за выявления субварианта "Омикрон"-штамма SARS-CoV-2 "Кракен". Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "Омикрон" "Кракен" вводить не планируется", – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно в четверг, 12 января. Он был выявлен в результате мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

Как позже выяснили журналисты Life.ru, первым пациентом в РФ с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя жительница Пензы. Известно, что в последнее время она не перемещалась по России и не выезжала за границу. Женщина не привита, однако ранее переболела COVID-19 в легкой форме.



Инфекционист рассказал о новом штамме коронавируса "Кракен"

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