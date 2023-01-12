10:31Общество
Первый в РФ пациент с "Кракеном" не выезжал за границу в последнее время
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый в России пациент, заразившийся субвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен", в последнее время не выезжал за пределы Пензенской области и за рубеж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пензенское управление Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, что первым заболевшим стала 32-летняя жительница Пензы. Отмечается, что женщина не привита от COVID-19, но ранее переболела им в легкой форме.
По данным ТАСС, заболевшая уже выздоровела.
О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно ранее в четверг. Он был выявлен в результате мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, новый субвариант "Омикрона" является более заразным, однако болезнь при нем протекает в легкой форме. По его мнению, появление штамма на территории РФ не приведет к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации.
Врачи сообщили об особенностях нового штамма COVID-19 "Кракен"
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