Россиян призвали не расслабляться на фоне сообщений о снижении заболеваемости гриппом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Многие российские регионы уже преодолели пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако гражданам все равно следует сохранять бдительность из-за распространения других, не менее опасных вирусов, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Эпидемические пороги уже пройдены в различных регионах. Московский регион уже тоже прошел пик. Снижение заболеваемости уже наблюдается с начала января. Но надо понимать, что так называемый эпидемический сезон продолжается. Особенно группы высокого риска могут заболевать гриппом, ОРВИ, сочетанными вариантами инфекций, плюс новые субтипы "Омикрона" продолжают циркулировать", – сказал он.

По словам эксперта, такие разновидности коронавируса имеют устойчивость к иммунному ответу организма. Викулов подчеркнул, что снижение заболеваемости гриппом не означает, что эпидемия закончилась.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в первую неделю января снизилась на 52%. При этом в ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается сложной. Это объясняется тем, что в период праздников люди реже обращались за медпомощью, однако теперь ожидается рост числа обращений.



Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной – Роспотребнадзор

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!