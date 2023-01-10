Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 52% за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в первую неделю января снизилась примерно вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается сложной. Это объясняется тем, что в период праздников люди реже обращались за медпомощью, однако теперь ожидается рост числа обращений.

Глава ведомства Анна Попова поручила регионам сохранить текущий уровень контроля за ситуацией, продолжить тестирование граждан как на грипп, так и на коронавирус, взять на особый контроль соцучреждения.

Ранее сообщалось, что в РФ продолжают фиксировать случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Их выявляют преимущественно среди людей с ослабленным иммунитетом, маленьких детей и пенсионеров. Болезнь в таких случаях протекает сложнее, а риски летального исхода выше.



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