Попова заявила, что 98% заболевших гриппом не были привиты

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98% заболевших гриппом не имеют прививок. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют, больше чем 98% – это люди непривитые", – рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".



Она уточнила, что принимаемые в стране меры позволяют избежать введения жестких федеральных ограничений.

"Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются", – добавила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что врачи обнаружили случаи заражения свиным гриппом во всех российских регионах. При этом Попова допустила, что снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ связано с уменьшением количества обращений в больницы даже при сильном недомогании.



Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ

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