Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские медики выявили случаи заражения вирусом свиного гриппа во всех регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах", – заявили в ведомстве по итогам селекторного совещания.

По словам главы ведомства Анны Поповой, снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом в РФ может быть связано с уменьшением числа обращений в больницы, даже при сильном недомогании.

Ранее сообщалось, что медики зафиксировали случаи заболевания свиным гриппом в 86 регионах России.

В Роспотребнадзоре отмечали, что на территории России не планируют вводить систему QR-кодов из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. По данным ведомства, текущая обстановка не требует организации ограничений на федеральном уровне.



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