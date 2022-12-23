Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер – Ракова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, городу удалось пройти пик распространения инфекции без введения жестких противоэпидемических мер, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – отметила она.

Ракова пояснила, что показатели заболеваемости в столице начали расти в самом начале ноября, а пик пришелся на конец месяца. По ее словам, сначала заболеваемость выросла среди детей. Столичные власти провели исследование инфекции и установили, что в городе курсирует грипп. Секвенирование вируса показало, что речь идет о свином гриппе, который очень сильно мутировал по сравнению с 2009 и 2016 годами.

"Отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли", – добавила Ракова.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Москве в течение последних трех недель заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает снижаться. Отмечалось, что за последнюю неделю заболеваемость снизилась во всех возрастных группах на 20,1%.



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